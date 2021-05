„Gerd Müller bleibt der Bomber der Nation“

Jetzt hat es Robert Lewandowski endlich geschafft, den Rekord Gerd Müllers vom Jahr 1971/72 mit 40 Toren, einzustellen. Gratulation! Eine tolle Geste des Bayern-Stürmers war auch, als er nach seinem Elfmeter-Tor zum 1:0 in Freiburg sein Trikot anhob und darunter ein T-Shirt mit dem Konterfei Müllers und der Aufschrift „ 4ever Gerd“ präsentierte.

Nur schade, dass Gerd Müller dies alles wegen seiner fortschreitenden starken Demenz nicht selbst wahrnehmen konnte.

Wegen des Tor-Rekords selbst sei es dem neutralen Betrachter erlaubt, eine differenzierte Betrachtungsweise anzustellen. Unter den 40 Toren Lewandowskis befanden sich bis zur Begegnung in Freiburg neun Elfmeter-Tore, während Müller alle seine 40 Tore in der Saison 1971/72 aus dem Spiel heraus erzielte. Er trat sogar in seinem Rekord-Jahr dreimal vom Punkt an, konnte jedoch keinen davon verwandeln.

Um bei einem Elfmeter erfolgreich zu sein, bedarf es zwar einer kurzen Konzentrationsphase, aber um ein Tor aus dem Spiel heraus zu erzielen, müssen Leistungsstärke, Spielvermögen, Stellungsspiel und auch eine gewisse Schlitzohrigkeit vorhanden sein.

Selbst wenn Lewandowski im letzten Spiel gegen Augsburg den Rekord von 40 Toren noch übertreffen sollte, bleibt für mich Gerd Müller für alle Zeiten der „Bomber der Nation“, denn er hat weitere fünf Mal in seiner Vita die Marke von weit über 30 Toren übertroffen.