Leserbrief zu „Bildungsexpertinnen für die Allerkleinsten“ (FN, 3. November).

Unter der obigen Überschrift werden meines Erachtens zwei Gesichtspunkte undifferenziert vermengt. Ja, der Erzieherberuf vermittelt zweifellos wertvolle Bildung für Kinder. Dies allerdings viel mehr für die „Größeren“ – aber kaum für die „Allerkleinsten“. Die bräuchten nämlich zuerst einmal zwei oder besser drei Jahre familiäre Bindung in liebevoller, vertrauter Umgebung, in überschaubarem Rahmen zuhause. So wird das fürs ganze Leben wichtige Urvertrauen entwickelt und damit auch die Bereitschaft zum Erkunden, Begreifen und Lernen.

Der oben genannte Bericht zitiert die Begeisterung, mit der eine Erzieherin in der Kinderkrippe die ersten Schritte eines ihrer Kleinstkinder begleitet. Ich gönne ihr solche Erfahrungen; aber ich hätte sie dem Kind viel mehr noch mit seinen Eltern, Großeltern, Geschwistern gewünscht. Also: Erst Bindung, dann Bildung!