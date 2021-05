Eingeführte Fehler nicht fortführen

In dem Artikel ist wie in vielen anderen, die sich mit sexuellem Kindesmissbrauch befassen, von ‚Kinderpornografie’ die Rede. Es gibt aber keine Kinderpornografie.

Die etwas schwierig zu lesende Definition des Bundesgerichtshofs heißt: „Als pornografisch ist eine Darstellung anzusehen, wenn sie … sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher, anreißerischer Weise in den Vordergrund rückt und ihre Gesamttendenz ausschließlich oder überwiegend auf das lüsterne Interesse des Betrachtes an sexuellen Dingen abzielt“. In Alltagssprache übersetzt bedeutet dies vor allem, dass die zumeist weiblichen Darsteller von Pornografie es bewusst, freiwillig, vielfach gegen Bezahlung und gezielt tun, um beim Betrachter oder ‚Partner’ Lustgefühle auszulösen. Es liegt also eine aktive Mitwirkung mit gewollten Effekten vor.

Nichts von alledem trifft auf Kinder zu!

Vermutlich aus Gedankenlosigkeit wird Kindern mit dem Begriff ‚Kinderpornografie’ also eine ähnliche Motivation unterstellt, was ganz sicher nicht zutrifft. Das Wort verharmlost ein Verbrechen, nämlich sexualisierte Gewalt, und unterstellt zugleich eine einvernehmliche Praxis durch das Kind. Der Schritt zu ‚Die haben es ja auch gewollt’ ist da nicht weit.

Ich denke, es ist angemessen, wenn alle Medien hier mehr darüber nachdenken, was sie sagen und schreiben anstatt gedankenlos einmal eingeführte Fehler fortzuführen.

Begriffe wie ‚Sexualisierte Gewalt’ und ‚sexueller Missbrauch’ kommen der Realität erheblich näher und unterstreichen – im Unterschied zum Wort Pornografie – den kriminellen Charakter.

