Kann das ein wörtliches Zitat sein? Vom Weltärzte-Präsident Montgomery? Kann er sich derart intolerant geäußert haben? Jedenfalls steht gegen Ende des Artikels, dass er von den zehn Prozent spricht, die sich „ums Verrecken nicht impfen lassen wollen“. Eine so gehässige Missachtung Andersdenkender, deren Anteil in der Bevölkerung im gleichen Artikel sogar mit 16 Prozent beziffert wird. Das wäre allerdings auch eine unglaubliche Geringschätzung von Hunderten der „Ärzte für Aufklärung“ und anderer an den Corona-Maßnahmen zweifelnden Fachleuten. So treibt man die Gesellschaft noch tiefer in die ohnehin schon unheilvoll erkennbare Spaltung hinein.

