Eine Einverständniserklärung, die am besten über Nacht unterschrieben werden sollte und quasi keine umsetzbaren Alternativen bot, überraschte viele Buchener Eltern und setzte einige in Bedrängnis. Trotz spontanem und offenem Gespräch mit Herrn Burger sind viele gestellte Fragen bis heute offen. Wer hätte gedacht, dass der „Datenschutz“ die Rettung sei? Leider wie es scheint nur vorläufig, wenn man die Stimmen der Bürgermeisterkandidaten zum Thema Lolli-PCR-Tests hört.

Trotz vieler Nachteile und Widerstand aus der Bevölkerung scheint man daran festhalten zu wollen. Die Begründung einstweilen: Noch mehr Sicherheit! Dass das Ergebnis eines PCR-Tests erst (frühestens) am Abend nach der Testung feststeht und bis dahin alle Kinder den ganzen Tag unterwegs waren (Busfahrt, Schule, Bäcker, Besuch bei der Tante, Freunde treffen, Fußballtraining, Musikunterricht, etc.) soll sicherer sein? Sollte es nicht darum gehen, im Fall der Fälle Kontakte zu vermeiden? Ein Test direkt zuhause mit sofortigem Ergebnis vermeidet all diese Kontakte.

Wenn schon nicht sicherer, kann man doch sagen, PCR-Tests sind genauer! Leider genauer insofern, als dass Sie auch mit positivem Ergebnis Alarm schlagen, wenn von einem Kind gar keine Ansteckungsgefahr ausgeht, nämlich auch bei einer sehr geringen Viruslast.

Die Universität Duisburg-Essen informierte zu den Problemen, die hierbei entstehen, bereits im Juni. Leider scheint dies mittlerweile wieder vergessen, man will sich diese Probleme freiwillig in die Schulen holen. Für unsere Kinder würde das bedeuten, ein so ermitteltes positives Ergebnis schickt kollektiv alle (!) Kinder einer Klasse in Quarantäne nach Hause („häusliche Absonderung“), weitere Tests für alle Kinder am Folgetag. Mehrmals wöchentlich, auch ohne Ansteckungsgefahr.

Die Umsetzung für Familien und auch deren Arbeitgeber sind schwer vorstellbar, von vielen anderen Bedenken an dieser Stelle einmal ganz abgesehen.

Auf Nachfrage wurde bestätigt: Es liegen keinerlei Zahlen vor, die zeigen, dass Testungen zuhause zu mehr Infektionen führen als Testungen in der Schule.

Zuverlässige Tests zuhause für alle Kinder – so entstehen keine unnötigen Kontakte, keine „Absonderung“ vor Mitschülern, und die Lehrkräfte können sich voll auf ihren so wichtigen Lehrauftrag konzentrieren.

Und letztlich muss man sich nicht fragen, was ein Labor zehn Jahre lang mit den Daten unserer Kinder macht, wo doch normalerweise nach Zweckerfüllung die Daten sofort gelöscht werden müssten.

Aber zumindest dieses Thema scheint nach besagtem Widerstand gerade in Klärung, ein guter Anfang!