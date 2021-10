Im Spitzenspiel der Kreisliga B1 setzte der FC Billingsbach seine Siegesserie fort und ließ den TSV Althausen/Neunkrichen mit 5:1 abblitzen. Trotz der Empfehlung eines 4:1-Erfolges in Jagsthausen ist nun auch der SV Edelfingen nur krasser Außenseiter gegen den Spitzenreiter. Nach dem 1:2 gegen Markelsheim/Elpersheim II ist die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim II Derbygast in Neunkirchen. Im achten Anlauf gelang der SGM Creglingen II/Bieberehren im Kellerduell beim FV Künzelsau II endlich der erste Dreier. Im Heimspiel gegen die SG Sindringen/E. II will man natürlich gleich nachlegen. Für Schlusslicht FV Künzelsau II geht es beim ungeschlagenen Tabellendritten in Hohebach wohl nur darum, die Niederlage in Grenzen zu halten. Die SGM Markelsheim/E. II sollte sich gegen den TSV Kupferzell II behaupten können, ebenso wie die SGM Mulfingen II/Hollenbach II bereits heute Abend gegen den SV Berlichingen/Jagsthausen. hw

