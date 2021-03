Der Wähler hat ganz klar entschieden und der CDU einen ordentlichen Dämpfer verpasst.

Wäre die Masken-Raffke-Aktion früher an die Öffentlichkeit gekommen, dann hätten die Briefwähler für noch größere Verluste gesorgt.

Jetzt nach irgendeiner Ausrede zu suchen, bringt nichts mehr, sollten sich doch alle CDU-Lobbyisten hinterfragen, was da falsch lief. Alles auf die Pandemie zu schieben, wäre lächerlich. Corona hat da sicherlich keine Schuld, dass man keinen richtigen Wahlkampf führen konnte. Vielleicht haben die sogenannten ehrenamtlichen Helfer – unter anderem etliche Stadträte, die ja Werbung der CDU in die Briefkästen eingeworfen haben – schon gewusst, was auf die CDU einbricht, und das sogenannte Wahlgespräch mit den mündigen Wählern erst gar nicht gesucht.

Herzlichen Glückwunsch an den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Ich hoffe, dass er die richtige Wahl trifft, wen er mit ins Regierungsboot holt.

Die Ergebnisse beider Landtagswahlen sind auch ein gewisser Fingerzeig auf die anstehende Bundestagswahl im Herbst. Da hat die Bundes-CDU noch viel aufzuarbeiten, aber das letzte Wort hat der Wähler.