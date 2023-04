Bürokratie-Monster Deutschland

Leserbrief zur FN-Berichterstattung über den Fachkräftemangel.

Deutschland stellt, grob über den Daumen gepeilt, ein Prozent der Weltbevölkerung, hat aber circa die Hälfte aller gedruckten Erlasse und Steuergesetze weltweit, und in der EU ist es nicht besser. Das ist für sich schon eine Katastrophe, mit eben solchen Auswirkungen. Unter solchen Vorzeichen ist ein gedeihliches Vorwärtskommen kaum noch möglich. In diesem nicht mehr zu rechtfertigenden Bürokratiedschungel sind zu viele beschäftigt, ohne erkennbare Wertschöpfung, die in anderen Branchen fehlen, mit immensen Kosten für die Allgemeinheit. Vor 30 Jahren schon haben wir in den Arbeitspausen darüber gesprochen, wer einmal die gefährlichen und schmutzigen Arbeiten erledigt. Auf dem Bau, in der Pflege, im Handwerk, in den Speditionen, in der Landwirtschaft fehlen die Leute.

In Gesprächsrunden im Fernsehen gibt man sich besorgt über den Fachkräftemangel. Mein Eindruck ist, die eigentliche Problematik berührt sie nicht so sehr. Es geht ihnen mehr um ihre eigenen Pfründe. Eine schrumpfende wirtschaftliche Basis wäre eventuell nicht mehr in der Lage, oder die Gesellschaft nicht mehr Willens, die vielen, gut bezahlten „Ratgeber“ zu beschäftigen. Nach meiner Meinung haben sich zu viele vom Acker gemacht. Wenn etwa in der Zeitung Bilder sind über zukünftige oder abgeschlossene Baumaßnahmen, mit bis zu 15 oder mehr Personen, während eine wesentlich geringere Zahl von Arbeitern an den Projekten gearbeitet hat beziehungsweise arbeitet. Ein gewisser Unmut beim Bürger entsteht auch durch zu viel Englisch im alltäglichen Sprachgebrauch, Gendern und Zeitumstellung. Wann wird dieser Unfug korrigiert.