Leserbrief zu „Kritik am Ausstieg“ (FN, 12. April).

Wenn man ein Atomkraftwerk abschalten will, weiß man in dem Moment schon, wie man die Energie durch verträgliche Maßnahmen erzeugen kann. Doch in der Politik macht man zuerst den zweiten Schritt und fragt sich dann: Was machen wir als ersten? Wir brauchen die Kernenergie und die Kohleverstromung zur Grundversorgung. Erst recht, wenn mal kein Wind weht. Lange windstille Phasen werden immer häufiger, aber auch solche Phasen, in denen es so stürmt, dass man die Windkraftanlagen (WKA) aus dem Wind drehen muss. Natürlich muss jeder und jedes Land seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten, doch kann Deutschland alleine die Welt nicht retten, auch wenn es das meint. Als Atomkraftgegner würde ich nicht mehr das Haus verlassen. Nicht wegen radioaktivem Niederschlag, sondern, weil man beim Überqueren der Straße überfahren werden oder beim Autofahren ums Leben kommen könnte; komisch, davor hat keiner Angst.

Einschränken will sich keiner. Auch Windkraftanlagen stehen ja nicht gleich frei von Emissionen da. Für die Erzeugung und den Transport bläst man erstmal Dreck und klimaschädliche Gase in die Luft. Sind die WKA einer der saubersten Stromerzeuger, muss am saubersten ja nicht sauber bedeuten. Und ehrlich, wer möchte den Discoeffekt nachts im Schlafzimmer, wenn die im Horizont stehenden WKA reinleuchten? Wenn man Atomkraftwerke abschaltet, gehen dort Arbeitsplätze verloren. Für die Herstellung der WKA und PV-Anlagen werden neue geschaffen. Die, die arbeitslos werden, heißt es dann, umschulen, am besten auf erneuerbare Energien. Lassen wir die Frage mal offen, ob der Markt das her gibt.