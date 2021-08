Alexander Zverev schaffte in Tokio Historisches. Aber: War das die Krönung seiner bisherigen Laufbahn, in der er nun als einziger Deutscher die Goldmedaille gewonnen hat? Ich persönlich bin der Meinung, dass der Gewinn der ATP-WM im Jahr 2019 in London doch noch höher zu bewerten ist. Denn bei dem Turnier der besten acht Spieler eines Jahres schlug er die Legende Roger Federer im Halbfinale und gewann auch das Finale gegen Novak Djokovic mit 6:4,6:3, ehe er sich zum ATP-Weltmeister krönte.

Nach all den Erfolgen wünscht man Alex jetzt größere Konstanz in seinem Spiel, damit in Bälde auch mal ein Grand-Slam-Erfolg zu Buche steht. Vielleicht schon bei den US-Open im Herbst?