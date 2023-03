Leserbrief zu „Dürre bedroht Urlaubsparadiese...“ (FN, 1. März).

Die Wetterphänomene sind das eine. Wenn jedoch die spanischen Landwirte 70 Prozent des Trinkwassers verbrauchen, dann sollte über die zukünftige Landwirtschaft in Spanien oder in den trockenen Gebieten weltweit nachgedacht werden. Warum brauchen wir in Deutschland Gemüse wie Karotten und Zucchini im Winter oder Erdbeeren im Spätwinter aus Spanien? Warum kommt der Feldsalat und Endiviensalat, welcher in den Supermärkten verkauft wird, überwiegend aus Italien? Birnen und Äpfel aus Südafrika? Heidelbeeren gibt es das ganze Jahr: im Winter aus Südamerika, überwiegend aus Peru. In unserem Ort gibt es einen kleinen Laden, da gibt es Eier aus dem Ort, Birnen, Feldsalat und Milchprodukte aus Franken. Auf dem Markt in Würzburg gibt es fränkisches Gemüse und Obst. Egal, ob es aktuell um die Themen Energie, Lebensmittel oder Klima geht: für mich ist die Welt aktuell nur noch schizophren. Noch ein Paradebeispiel für den aktuellen Irrsinn: Das Kino Cineworld in Dettelbach ist mächtig stolz darauf, dass jetzt Mehrwegbecher verwendet werden, jedoch werden die 3D-Brillen nach dem Kinobesuch nicht wiederverwendet, da die Reinigung laut Aussage eines Mitarbeiters zu teuer wäre. Die Entsorgung ist günstiger.