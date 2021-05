20 Prozent für die Sozialversicherung

Bei dem Artikel in den FN wurde was vergessen: Arbeiter und Angestellte, die zum Beispiel ihr Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld freiwillig in eine „Betriebsrente“ einbringen um für die Zeit als Rentner vorzusorgen, sollten wissen, dass etwa 20 Prozent des ersparten Kapitals bei Fälligkeit (Beginn der Rente) an die Sozialversicherung abzuführen sind. Beispiel: Es wurden 50 000 Euro für die Rente angespart – abzüglich 20 Prozent (10 000 Euro) fällige Sozialversicherungsleistung verbleiben für die Rente noch 40 000 Euro. Dies wurde 2004 von der damaligen Rot-Grünen Regierung unter Kanzler Schröder (SPD) beschlossen, natürlich mit der Unterstützung von CDU/CSU. Dies gilt für alle ehemaligen wie auch zukünftigen Betriebsrentner. Informationen zu diesem Thema gibt es auch unter www.dvg-ev.org im Internet.

