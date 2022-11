Zu viel Sport in den FN!?

Es ist Montag: Annabell und Emma treffen sich, wie jede Woche zum Start in die neue Woche, zum gemeinsamen Frühstück. Die beiden Rentnerinnen tratschen für ihr Leben gern – über den neuen Nachbarn, über das Ortsgeschehen, über Politik – und über ihre Zeitung – die Fränkischen Nachrichten. In diesen Tagen sind sich die beiden Omas einig: „Es steht viel zu viel Sport in der Zeitung.“

Es ist immer noch Montag: Gundbert und Hugo treffen sich, wie jedes Mal am Wochenbeginn, zum gemeinsamen Spaziergang. Die beiden Rentner tratschen für ihr Leben gern – über die neue Nachbarin, über das Ortsgeschehen, über Politik - und über ihre Zeitung – die Fränkischen Nachrichten. In diesen Tagen sind sich die beiden Opas einig: „Endlich die geballte Sportinformation in der Zeitung.“

Diese beiden gar nicht so sehr konstruierten Szenen zeigen, in welchem Spannungsfeld sich die FN-Sportredaktion das ganze Jahr über bewegt. Welche Menge ist richtig? Wie viel Sport müssen wir bringen, um die „Grundversorgung“ sicherzustellen. Wie viel Sport dürfen wir maximal veröffentlichen, um die Sportuninteressierten nicht zu überfrachten?

Die Entscheidungsfindung ist allerdings ein Balanceakt, bei dem wir immer wieder gehörig ins Wanken geraten. Vielen (Frauen) geht es nämlich das ganze Jahr über wie Annabell und Emma. Denen ist „immer“ zu viel Sport in der Zeitung. Doch die Gundberts und Hugos gibt es eben auch: Die wären gerne über „alle Sportarten“ bis ins Detail informiert – dazu würden sie gerne noch die Fußballtabellen aus Bayern, Hessen und dem Saarland studieren. Immer wieder erreichen uns „Beschwerden“ in die eine oder eben andere Richtung. Durchgängig recht machen kann man es kaum einen.

In diesen Tagen nun sind wir bei unserem Balanceakt aber gehörig aus dem Gleichgewicht geraten. Grund ist die Fußball-WM. Bekanntlich findet das hochpolitisierte Gekicke erstmals im Winter statt und damit in einer Zeit, in der sämtliche „anderen Sportarten“ auch noch aktiv ausgeübt werden. So wird wieder Bob und Ski gefahren, es wird weiter Handball, Eishockey, Tischtennis und Basketball gespielt und die Amateurfußballer rennen auch noch über die vermatschten Plätze. Und klar doch: Über alles mag berichtet sein – plus eben über eine Fußball-Weltmeisterschaft. Das lässt den Umfang der Sportseiten in den FN derzeit dermaßen anschwellen, dass es an dem einen oder anderen Tag tatsächlich „ein bisschen viel Sport in der Zeitung“ sein könnte – die Meinung von Annabell und Emma also absolut nachvollziehbar ist.

Wenn die WM, wie es eigentlich Usus ist, im Sommer stattgefunden hätte, schlummern der Amateurfußballer, die Handball-Bundesligisten, etc. in der Sommerpause, und die Sportumfänge in „den Fränkischen“ sind auch für die beiden Rentnerinnen erträglich. Deshalb appellieren wir an dieser Stelle: Durchhalten, ihr Omas und Sportuninteressierten in der Region! Am 18. Dezember steigt das WM-Finale in Katar. Spätestens bis 20. Dezember ist dann auch die Berichterstattung beendet.

Für Gundbert und Hugo beginnt dann aber eine Zeit des Darbens. Sie sehnen sich ab da schon nach dem Bundesliga-Start im Januar und nach den Spielen der Amateur-Kicker im März – und vielleicht noch nach ein paar Sportgeschichten mehr.