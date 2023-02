Zeichen gesetzt

Die Aufgaben sind ambitioniert, das Volumen des Haushalts mit mehr als 44 Millionen Euro üppig. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Konsolidierung nach und nach fortschreitet. Statt einer vor Jahren für 2023 anvisierten Verschuldung von 43,6 Millionen Euro, liegt man aktuell bei rund einem Drittel der Summe. Dennoch stehen gerade im Bildungssektor wichtige Investitionen an, die enorme Gelder binden, aber nicht auf die lange Bank geschoben werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass rund ein Drittel der 14 Millionen Euro in den Bildungssektor für Schulen und Kitas fließt, ist ein deutliches Zeichen in Richtung Zukunft. Die Familien und vor allem die jüngeren Generationen profitieren davon und damit auch die gesamte Stadt. Denn in einem angenehmen Ambiente lernt es sich leichter. Und wenn die Kinder die Zukunft einer Gesellschaft sind, sollten sie nicht vernachlässigt werden.