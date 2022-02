Immer wieder schafft es die Feldlerche, lateinisch Alauda arvensis, auf die Tagesordnung von Gemeinderatssitzungen. Ihr artuntypisches Biotop sind dabei so genannte Abwägungstabellen. Wenn sie darin erwähnt wird – gerne in trauter Gesellschaft mit der ebenfalls bedrohten Zauneidechse – darf sie sich des Schutzes der ebenfalls zweibeinigen Spezies Mensch ziemlich sicher sein.

Ein Aspekt, der in diesem Zusammenhang jedoch noch nicht genug berücksichtigt wurde, ist die richtige Schreibweise ihres Namens. Denn offensichtlich hat irgendjemand aus Versehen oder in der Eile flugs aus dem richtigen „e“ ein „ä“ gemacht, so dass nun irgendjemand anderes meinte, dass dies richtiggestellt werden müsse. „Bei den örtlichen Bauvorschriften sollte unter Ziffer 15.10 die Vogelart Feldlerche mit ,e’ und nicht mit ,ä’ (Baum) geschrieben werden“, heißt es in der Abwägungstabelle nun.

In Erinnerung an fiese Schuldiktate, in denen man mit genau solchen Fällen getriezt wurde – Laib oder Leib?, Mine oder Miene?, Waise oder Weise? –, sollte man meinen, dass es hier um die Sache, also um den Schutz der Lerche, gehen sollte, den die Lärche im übrigen gewiss genauso benötigt. Beiden, der Lerche und der Lärche, wird es wahrscheinlich ziemlich gleichgültig sein, wie man sie schreibt – solange man schön auf sie aufpasst.

Der Vermerk auf den Einwand zur korrekten Schreibweise ist wohltuend kurz wie souverän: „Wird abgeändert“.