Wertheim: Gastfreundlich geht anders

Hoffentlich ist noch was frei“ – die Frage, die viele Mitarbeiter an sonnigen Tagen stellen, dreht sich um eine Sitzgelegenheit in der Mittagspause.

Es sind einfach zu wenig Bänke und Stühle vorhanden, um das Flair der Stadt mal für ein paar Minuten im Sitzen entspannt zu genießen. Ehrlich gesagt, Gastfreundschaft sieht anders aus. Und je mehr Touristen kommen, die wirklich gerngesehen sind in der Stadt, umso augenfälliger ist der Mangel. Da wird jeder noch so schmale Fenstersims zum Sitzen genutzt. Dabei kennen Verwaltung und Stadtmarketing-Verein schon lange das Problem. Hier stellte sich immer wieder die Frage: Wer zahlt das? Und wie soll es aussehen? Über diese beiden Fragen zogen Jahre ins Land.

Dieser Tage ist mit dem Sponsoring für die Bänke eine Lösung gefunden. Doch wird es tatsächlich eine Lösung sein? Was passiert nämlich, wenn sich in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit kein Sponsor findet, der eben mal 1400 Euro für eine Bank locker machen will?

Erinnert sei an die Jahreshauptversammlung des Stadtmarketing-Vereins im Juni 2019. Schon da monierte der damals frisch gewählte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez die fehlende Einbindung von Tauber und Main, fehlende Wohlfühlinseln und damit auch die durchaus noch steigerungsfähige Attraktivität der Innenstadt. Seine Aussagen haben bis heute Gültigkeit. Kaum etwas hat sich geändert. Auch nicht die schwierige Parkplatzsituation oder die Streckenführung der Radwege. Doch kann ein Marketing-Verein, in dem lediglich hundert Geschäftsinhaber zusammengeschlossen sind, diese Aufgabe wirklich allein stemmen?