Werbacher Novum

Nun ist also gekommen, was im Vorfeld schon sehr viele vermutet hatten – ein zweiter Wahlgang wird nötig. „Das hatten wir noch nie in der Gemeinde“, weiß Bürgermeister Ottmar Dürr. Er selbst konnte dreimal hintereinander im ersten Wahlgang überzeugen. Sein Vorgänger im Amt, Günther Schäfer, ganz ähnlich. Er war von 1983 bis 1999 Bürgermeister. Bruno Liebler wurde ebenfalls nach dem ersten Wahlgang das Amt übertragen (von 1975 bis 1983). Allerdings muss man diese Aussage relativieren. Denn Werbach wurde als Gemeinde erst am 1. Januar 1975 gegründet und ist damit eine noch sehr junge Kommune. Dazu kommt, dass zwei der Bürgermeister recht lange ihr Amt inne hatten und bisher noch nie so viele Kandidaten zur Wahl standen. Von daher lag es auf der Hand, dass die Bürger noch einmal an die Urne treten müssen.

Das Wahlergebnis zeigt natürlich auf, wer in welcher Ortschaft punkten konnte. Jetzt liegt es an den Kandidaten, was sie daraus machen bis zum nächsten Wahlgang, um dann die Mehrheit der Stimmen auf sich zu vereinen.

Im Moment heißt es jedoch erst einmal abwarten, ob tatsächlich alle vier Bewerber noch einmal antreten. Bis Mittwochabend haben sie Zeit, sich zu entscheiden und dies dem Gemeindewahlausschuss mitzuteilen. Bisher scheint es so, dass alle vier weitermachen wollen. Auch der abgeschlagene Lutz Strobel. Er will mit seiner Kandidatur ein Zeichen setzen, das erklärte er unmittelbar nach Verkündung des Wahlergebnisses. Für alle anderen ist das Rennen offen, siehe Bürgermeisterwahlen in Lauda und Großrinderfeld.

Noch ein Wort zur Wahlbeteiligung. Mit einer Quote von über 80 Prozent ist sowieso kaum noch zu rechnen, wenn es um die Vergabe von politischen Ämtern geht. Aber 49,8 Prozent? Lag es daran, dass man sich für keinen der vier Kandidaten entscheiden konnte? Zeit, sich ein Bild von jedem Kandidaten zu machen. war jedenfalls genug. Oder wollten die Gamburger nur ihre Kräfte für den zweiten Wahlgang aufsparen? Als geborener Ossi finde ich es wirklich merkwürdig, wenn jemand von seinem Recht auf Mitbestimmung kein Gebrauch macht. Es geht immerhin um das Besetzen einer Position, die maßgeblich die Geschicke der Kommune mitbestimmt.