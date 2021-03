  Wer ist schneller fertig?

Wenn der Volksmund die Wahrheit spricht, dann gibt es in Deutschland 80 Millionen Bundestrainer. Wenn das wirklich stimmt, dann stünden dem knuffigen DFB-Präsidenten Fritz Keller nun eine Masse an Vorstellungsgesprächen bevor. Das sieht auf den ersten Blick aus wie ein nicht zu bewältigender „Babbel-Marathon“ – ist aber ein Klacks.

Solch eine 80 Millionen Menschen umfassende Mammutaufgabe – ja, die gibt es ja derzeit schon in Deutschland. Wenn allerdings die Nachfolge-Findung für den Bundes-Jogi mit ähnlich viel Pannen behaftet ist wie der bisher stümperhafte Versuch, „mal eben“ die Bevölkerung durchzuimpfen, dann muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die WM 2022 ohne Coach absolvieren – und vermutlich auch die Heim-EM 2024…

Um das Impfen zu forcieren, sollte der Keller Fritz der Merkel Angela eine Wette anbieten: Wer schneller mit „seinen“ 80 Millionen fertig ist, gewinnt. Während der DFB-Präsident als aktiver Winzer schnell seinen Wetteinsatz in Form ein paar leckerer Tröpfchen parat hätte, müsste man bei der Kanzlerin über deren Einlage spekulieren….

Die Wette wäre aber recht ungerecht. Die Fußballer wären klar im Vorteil. So würde ihnen schon mal der Gesprächsstoff nie ausgehen – also ganz im Gegensatz zum Impfstoff. Neue Gesprächszentren, analog zu den Impfzentren, müsste man nicht erst errichten: In den opulenten Fußballtempeln der Republik ließen sich die Vorstellungsgespräche auch mit dem nötigen Abstand rasch führen. Der Nachteil für die Fußballer: Es gibt deutlich mehr Impfverweigerer als Bundestrainerverweigerer…

Der größte Unterschied zwischen den 80-Millionen-Massen ist die Definition der „vulnerablen Gruppen“. Während der Staat diese dem Alter entsprechend kategorisiert hat, so müsste der DFB die Gesprächsgruppen anders priorisieren: Zuerst müsste man nämlich mit denen quatschen, die besonders „verletzt“ wären, würde man sie nicht als Bundestrainer auswählen. Ralf Rangnick wäre nach seinem Aufmucken am Mittwoch bei „Sky“ sicher ganz vorne; auch Lothar Matthäus ist extrem vulnerabel, wenn man ihn nicht zu Deutschlands Fußballlehrer Nummer eins auserkoren würde.

Wenn ich auf die Wette wetten sollte, würde ich ganz klar auf den Fritz setzen. Er müsste noch nicht einmal sofort beginnen und wäre mit seinen 80 Millionen Vorstellungsgesprächen gewiss schneller fertig als die dümpelnde Regierung mit ihren Impfungen.