Weisen Schilder bald Feldlerchen den Weg?

Ausgleichsflächen für Feldlerchen-Paare – was aus Artenschutzgründen verständlich klingt, erschließt sich mir nicht so recht, je länger ich darüber nachdenke. Auf der Fläche des geplanten Solarparks „Moosich“ zwischen Schlierstadt und Bofsheim haben Feldlerchen ein Zuhause gefunden. Dort brüten sie und ziehen ihre Jungen groß. Nun sollen die gefiederten Freunde allerdings Platz machen, damit eine Freiflächenphotovoltaikanlage errichtet werden kann. Deshalb muss laut Vorgaben nun eine Ausgleichsfläche her.

Die wurde auch schnell gefunden: nämlich direkt südlich des Plangebiets, auf dem die PV-Anlage errichtet werden soll. So haben es die Lerchen-Paare nicht weit zu ihrer neuen Heimat.

Doch wer erklärt den Vögeln eigentlich, dass sie umziehen müssen und dass der Mensch nur ein paar Meter weiter schon ein neues Zuhause für sie gefunden hat? Könnten da Schilder helfen, die den Vögeln die Richtung weisen?

Und da die Natur bekanntlich nicht immer das macht, was man ihr vorschreibt, kann es natürlich auch passieren, dass die Vögel sich in nördlicher Richtung eine neue Bleibe suchen. Muss die angegebene Ausgleichsfläche dann in einer weiteren Sitzung aufgehoben und neu beantragt werden? Ich bin gespannt, wie das funktionieren soll.