Vorsicht ist geboten

Nach dem Zweitliga-Abstieg 2017 lag der FC Würzburger Kickers personell in Trümmern. Nur noch vier Profis standen unter Vertrag; der FWK wurde mit einem bunt zusammengewürfelten „Haufen“ in der 3. Liga erneut in den Abstiegsstrudel gesogen. Vier Jahre später kommen die Unterfranken zwar wieder aus der 2. Bundesliga runter in die Drittklassigkeit, doch dieses Mal sind die Voraussetzungen besser. Die Mannschaft wurde auf der Basis von zwölf verbleibenden Spielern konkret und gezielt so verstärkt, wie das der Trainer für richtig erachtete. Diese Tatsache lässt erst einmal optimistisch in die Zukunft blicken. Die Testspielsiege gegen Zweitligist Düsseldorf und Bundesligist Greuther Fürth stützen die Zuversicht auf eine erfolgreiche Drittliga-Saison. Aber es ist auch Vorsicht geboten: Nicht selten kam es in der jüngsten Vergangenheit vor, dass Absteiger aus der 2. Liga „eine Etage tiefer“ gleich wieder in arge Bedrängnis gerieten. Diese Gefahr besteht dann, wenn man Großteile der Abstiegsmannschaft mit dem Glauben gehalten hat, „die sind zwar für oben zu schlecht, für unten aber allemal gut genug“. Trainer Torsten Ziegner muss es gelingen, „das Verlierer-Gen“ bei den Gebliebenen zu entfernen und der Mannschaft wieder Gewinner-Mentalität zu verinnerlichen. Aber auch der recht kleine Kader mit gut 20 Mann birgt die Gefahr, dass es personell schnell „recht dünn“ werden kann. Das Wichtigste ist aber erst einmal, dass sich die Kickers das verloren gegangene Vertrauen bei Fans wieder zurückerkämpfen. Hierzu haben sie, von außen betrachtet, die richtigen Charaktere geholt.

