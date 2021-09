Ungültige Vorstandwahl beim Förderkreis Schlösschen Hofgarten ist eine Rolle rückwärts

Irgendwie lag dieses Problem mit der Gültigkeit der Wahl schon am vergangenen Dienstag auf der Sitzung des Förderkreises in der Main-Tauber-Halle in der Luft. Die Frage, ob das Vorgehen, einfach sieben statt sechs Beisitzer zu wählen, denn überhaupt möglich sei, hatte der Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez mit einer etwas lapidaren Bemerkung entkräftet. War sich der OB nicht darüber im Klaren, dass manches Vorgehen eine Satzungsänderung vorab braucht? Das verwundert schon.

Scheiben wir es einfach mal einer schlechten Beratung oder ungenügender Vorbereitung auf die Sitzung zu – egal durch wen – aber garantiert nicht auf Böswilligkeit.

Selbst wenn keine Satzungsänderung von Nöten ist, hätte man ja zumindest beim Aufkommen der Frage auf den entsprechenden Absatz in der Satzung hinweisen können, wo dies rechtlich festgezurrt ist.

Dass die Stadt nun selbst erst einmal den Vorgang prüfen will, zeigt auch, dass man sich selbst im Rathaus nicht sicher ist, was nun richtig ist.

Schade. Sicher haben viele Stiftungs- und Förderkreismitglieder und auch viele Wertheimer gehofft, dass mit der Neuwahl des Förderkreisvorstands ein dicker Strich unter die Querelen der vergangenen Monate gezogen werden kann. Doch nun steht das Schlösschen wieder in den Schlagzeilen – wenn auch indirekt. Und das hat dieser hübsche Bau mit einer derzeit sehr interessanten Foto-Ausstellung im Inneren wirklich nicht verdient.