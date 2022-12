Unerträglich unpersönlich

Piept es bei Ihnen auch noch? Ich meine freilich: Piept Ihr Handy noch! Dieser jüngste Heilige Abend war in digitaler Hinsicht erneut ein echter Permanent-Piepser und Dauerdraufgucker. Denn: Die zahlreichen, meist so lieben Weihnachtsgrüße elektronischer Art von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten sind, wie „Stille Nacht“ singen und Gans essen, mittlerweile zu einer Tradition geworden: WhatsApp statt Weihnachtskarte.

So weit hat man sich ja daran gewöhnt, und das ist auch völlig okay. Doch keine „neue Tradition“ ohne Wahnsinn. Der Voll-Nerver sind nämlich die weitaus unpersönlicheren Weihnachtsgrüße in den diversen WhatsApp-Gruppen. Einer beginnt spät-vormittags damit, die Botschaft „Frohe Weihnachten euch allen!“ in irgendeine Gruppe zu stellen. Dann rollt die Nachrichten-Lawine durch die Gruppe, die den Handy-Akku wenig später in einen Erschöpfungszustand manövriert. Jeder sieht sich gezwungen, auch etwas zu posten.

Auf die erste Nachricht folgt noch die seriöse Antwort „Wünsche ich euch auch!“ Der/die nächste hat dann aber schon ein bereits ein im Vorfeld selbst gestaltetes Banner mit digitaler Lametta in petto mit dem „genialen“ Schriftzug: Familie Hutzenzupfel und Hund „Schnuffi“ wünschen allen frohe Feiertage!

Pling! „Lasst es euch gut gehen!“. Pling! „Besinnliche Tage euch allen!“ Pling! „Hey Leute, haut rein!“ (was soll das eigentlich?). Pling! „Frohes Fest!“ Pling! „Schöne Feiertage!“. Animierte Nachrichten, zweifelhafte Sprachbotschaften, ja sogar Selbst-Videos mit Allgemein- Gequassel… dem Weihnachts-Wahnsinn in den diversen Whats-App-Gruppen sind keine Grenzen gesetzt. Es geht bis zur Erträglichkeits-Schmerzgrenze. Entlarvend sind dann die Spät-Schreiber zwischen 17 und 19 Uhr. Die haben wohl die Christmette geschwänzt. Na, na, na!

Aber man guckt halt trotz des Unsinns doch dauernd auf den Elektrokasten – beim Fondue richten, beim Kartoffeln schälen, beim Baum schmücken, beim Tisch decken und beim letzten Geschenk einpacken. Schnell merkt man: Das nimmt nicht unbedingt Zeit von der Uhr. Konkreter: Das Stresslevel steigt noch einmal, zumal man ja drüber nachdenken muss, was man (Unpersönliches) zurückschreibt.

Und wer denkt, er hat es jetzt geschafft mit den Dauer-Gruppen-Grüßen, dem sei gesagt: Am Samstag, zu Silvester, geht es spät-vormittags wieder los…