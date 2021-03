Unabhängig in allen Facetten

Was sich beim ersten Wahlgang schon angedeutet hatte, bestätigte sich am Sonntag im zweiten Urnengang. Heidrun Beck machte das Rennen und ist ab Mai Bürgermeisterin von Boxberg. Ausgerechet Boxberg könnte man sagen. Schließlich war in der jüngsten Vergangenheit das weibliche Geschlecht in der dortigen Kommunalpolitik doch eher unterrepräsentiert. Nur wenige Frauen schafften es in den Gemeinderat oder ließen sich überhaupt aufstellen.

Ein Blick auf die letzte Bürgermeisterwahl zeigt aber, dass die Bürger und Bürgerinnen Boxbergs gegenüber Frauenpower durchaus aufgeschlossen sind. Immerhin hatte Vera Herzog gegen Amtsinhaber Christian Kremer rund 40 Prozent der Stimmen geholt. Das Wählerpotenzial war und ist also vorhanden.

Dafür, dass es diesmal gereicht hat, sind vor allem drei Faktoren verantwortlich. Die Boxberger wollten einen Rathaus-Chef von außen. Es sollte keiner aus den eigenen Reihen sein.

Und noch etwas hörte man immer wieder: Der künftige Bürgermeister sollte parteilos sein. Thomas Henninger versicherte zwar, dass er als unabhängiger Kandidat angetreten sei. Die Mitgliedschaft in der CDU überzeugte die Bevölkerung anscheinend nicht davon.

Und ein ganz wichtiger Aspekt war sicherlich das Auftreten bei der Kandidatenvorstellung. Da konnte Heidrun Beck – das war in Gesprächen immer wieder herauszuhören – klar punkten und viele von sich, ihrer Art und ihren Zielen überzeugen.