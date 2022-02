Wenn es schon sein muss, dass die Firma Alba Recycling ihre Kapazitäten in Walldürn verdoppelt, dann muss wenigstens die Umweltverschmutzung aufhören. So ließe sich in einem Satz die vielfach geäußerte Forderung besorgter Leser zusammenfassen, die in den vergangenen Tagen in der FN-Redaktion angerufen oder geschrieben haben.

Nicht nur für sie ist es völlig unverständlich, wie sich ein Unternehmen den Umweltschutz durch Hightech-Recycling von Abfällen aus halb Deutschland auf die Fahnen schreibt und gleichzeitig so wenig für den Schutz der Umwelt vor der eigenen Haustüre unternimmt.

Seit nunmehr fast 14 Jahren ärgern sich die Menschen in der Region über den Plastikmüll in der Landschaft. An freundlichen Appellen an das Unternehmen und gut gemeinten Absichtserklärungen der Alba-Verantwortlichen mangelte es in dieser Zeit nicht. Verbessert hat sich trotzdem so gut wie nichts.

Dabei sind die Aussagen des Landratsamts ein Stück weit entlarvend. Sie bestätigen den Eindruck, den viele Bürger aus eigener Beobachtung gewonnen haben: Nur wenn sich mal wieder jemand aktuell über den Plastikmüll in der Landschaft aufregt, wird er notdürftig eingesammelt. Von spürbaren Anstrengungen des Unternehmens kann jedoch keine Rede sein. Von wirksamen Kontrollen seitens der zuständigen Behörden ebenfalls nicht.

Von sämtlichen Beteiligten wird offenbar immer nur so viel unternommen, um sagen zu können: „Wir kümmern uns doch.“ Breite Akzeptanz für das ohnehin umstrittene Erweiterungsvorhaben von Alba wird man auf diese Weise nicht schaffen können.

Erst wenn die Landschaft dauerhaft sauber bleibt, und von Alba verursachte Schäden von Alba beglichen wurden, wird auch die Kritik aus der Bevölkerung abnehmen.

