Tiny Houses: Erklären besser als schweigen

Befindlichkeiten, Unverständnis, fehlende Informationen, Ungeduld, langsame Prozesse und massenhaft viel Gerede – manche Bauvorhaben haben es im Vorfeld wirklich in sich – wie das in Werbachhausen. Angefangen damit, das sich in diesem Fall durch Gerüchte und Gerede ein regelrechtes Knäul gebildet hat, das man kaum noch entwirren kann.

Schwierig gestaltet sich dieses Bauvorhaben in Werbachhausen auch, weil hier ein Mensch, der es gewöhnt ist, seine Ideen sofort tatkräftig in die Praxis umzusetzen, plötzlich mit den Mühlen der Verwaltung konfrontiert wird. Eine mündliche Anfrage bei der Gemeinde, auf die unmittelbar ein „Klar kannst du bauen“ kommt und sofort geht es los: So funktioniert das leider eben nicht. Das vorgegebene Prozedere muss eingehalten werden.

Dass nicht jeder Bürger auch sofort weiß, was nach einer Anfrage nun „hinter den Kulissen“ läuft, kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Im Gegenteil, eine konkrete Erklärung hätte sicher gut getan. Dazu zählt allerdings auch eine Begründung, warum der Gemeinderat so lange braucht, um die Entscheidung über eine Abrundungssatzung auf die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung zu heben. Denn erst nach diesem Beschluss kann das Verfahren eingeleitet werden. Und so ist der Ärger des zukünftigen Bauherrn verständlich, weil sich seit dem vergangenen Sommer scheinbar nichts getan hat.

