Tauberbischofsheim: Frühjahrsputz für alle

Am Donnerstag wurde die Fußgängerzone auf Hochglanz gewienert. Manche Leute blieben stehen, um die Arbeit des kleinen, fleißigen, städtischen Fahrzeugs genauer unter die Lupe zu nehmen. Das Pflaster wurde dabei so ordentlich eingeseift, dass es aussah, als ob Schnee gefallen wäre.

Doch während Fußgängerzone und Marktplatz auf der Frühjahrsputz-Liste offensichtlich ganz oben stehen, bleiben andere Bereiche wohl mehr oder weniger sich selbst überlassen.

Natürlich sind solche Schmierereien wie in den beiden Tiefgaragen ein Problem für sich – genauso wie Flaschen und Verpackungen, die in der Stadt einfach weggeworfen werden. Regelmäßige Kontrollen würden vielleicht helfen, dass es erst gar nicht so weit kommen kann. Denn so ist das erste, was ein auswärtiger Gast von Tauberbischofsheim zu sehen bekommt, ein verschmutztes Treppenhaus in einer vernachlässigten Tiefgarage.