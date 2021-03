  Sparwille macht Eindruck

Als Erster Landesbeamter kennt Christoph Schauder nicht nur den Main-Tauber-Kreis bereits seit anderthalb Jahren, sondern auch den Kreistag und dessen Empfinden. In seiner Bewerbungsrede ging er deshalb pointiert gerade die Punkte an, mit denen das Gremium in nahezu jeder Sitzung hadert: Die mangelnde Transparenz bei den Kosten und deren Explosion bei Sanierungs- oder Baumaßnahmen. Ob Berufliche Schulen oder Kloster Bronnbach: alles wird nicht nur ein klitzekleinwenig teurer, nein, die Steigerungen gehen in die Millionen. Hier verspricht Schauder als neuer Landrat Investitionen immer auf die Folgekosten zu überprüfen und ein engmaschiges Projektcontrolling einzuführen. Das dürfte den Kreisräten gefallen, gehört der mangelnde Wille zur Kostenreduzierung doch zu den Hauptkritikpunkten.

Man darf Christoph Schauder getrost ein gutes Händchen als Landrat des Main-Tauber-Kreises wünschen. Denn leicht wird es in den nächsten Jahren auf kommunaler Ebene gewiss nicht.