Sieg nur mit Trikotkoffer?

An diese 08/15-Statistiken haben wir uns doch schon längst gewöhnt: Der arme Knopf mit den meisten Alu-Treffern in der Saison (4,5781), die emsige Waldameise, die 14,928346 Kilometer pro Spiel runterschuppt. Oder das Raubein mit 17,5321 Fouls pro Spiel. Der tollpatschige Stürmer, der 3,65432 Mal pro Partie ins Abseits rennt und der Reflex-Tiger mit 11,987654 Torhüter Paraden pro Begegnung.

Da die Bundesliga sportlich immer weniger zu bieten hat, werden dem Kick-Konsumenten die Blicke auf das fußballerische Dahinsiechen durch Zahlen vernebelt. Die Statistiken werden dabei unsinniger und unsinniger: Immer wenn der VfL Bochum zwischen der 56. und 71. Minute führte, hat er zumindest unentschieden gespielt. Poah! Oder: Bei Bayern-Flanken von rechts gelingt während der ersten Hälfte im Schnitt 2,7687 und nur in 1,3322 Fällen des zweiten Durchgangs ein Tor mit dem linken Außenrist. Das sollte dem opulent besetzten FCB-Trainerteam dann doch zu denken geben! Oder?

Was liefern KI-Statistiken?

Wir dürfen gespannt sein, was uns da die durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuerten Statistik-Programme in naher Zukunft noch für Daten-Abfall produzieren werden, und wie sehr sie dann aber auch dazu in der Lage sein werden, Ergebnisse exakt vorherzusagen, dadurch Quoten zu beeinflussen und so den Wettmarkt quasi mit einem Handstreich zu vernichten.

Großes Potenzial für Statistiken böte allerdings der Amateurbereich. Klar: Noch ist es nicht möglich und beim besten Willen auch nicht vorstellbar, dass bundesweit Laufwege von Verteidigern in der B-Klasse und Zweikampfwerte von „Sechsern“ in der Kreisliga gemessen und ausgewertet werden. Sinnvoller wären zudem zahlenmäßige Erhebungen, die auch brauchbare Basisinformationen für die Feierabend-Kicker – und deren Trainer – parat haben.

Beispiele? Bitte: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Auswärtssieg, wenn zwei Schnarchnasen die gemeinsame Abfahrt verpasst haben? Wie sehr vermindert ein daheim vergessener Trikotkoffer die Möglichkeit, die drei eingeplanten Punkte tatsächlich einzufahren? Selbiges gilt natürlich für den Eiskoffer. Beeinflusst es tatsächlich die Siegwahrscheinlichkeit, wenn einer zum wiederholten Mal die vom Trainer vorgegebene Anzugsordnung missachtet und nicht im dupfengleichen Oberteil wie das seiner Teamkollegen zum Treffpunkt geschlappt kommt?

Tabu-Thema Restalkohol

Auch das Thema Restalkohol sollte hier kein Tabu sein. Ab wieviel Promille „Reststoff“ wird die Siegwahrscheinlichkeit massiv negativ beeinflusst? Hier bestünde durchaus die Möglichkeit, nicht nur den Mannschaftsdurchschnitt in Betracht zu ziehen, sondern den Restalkohol auf die verschiedenen Mannschaftsteile herunterzubrechen. Ist es beispielsweise negativer, wenn die beiden Stammstürmer noch etwas betuttelt sind oder die Abwehrkämpen?

Man sieht, hier stünde der Digital-Industrie und den KI-Nerds noch ein weites Feld bereit, sich „statistisch auszutoben“. Mehr noch: Solcherlei Statistiken könnten und würden den Amateur-Fußball im Grunde revolutionieren. Vermutlich wird es nicht mehr lange dauern, bis es so weit ist…