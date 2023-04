Schrauben anziehen

Wenn vor allem junge Männer ihre aufgemotzten Autos mit lautem Motorengeheul mitten in der Nacht zur Schau stellen, dann ist dies genau so wenig ein Kavaliersdelikt wie deutlich überhöhte Geschwindigkeiten im Straßenverkehr. Posen und Rasen – zwei Phänomene, denen bislang nur schwer beizukommen ist. Deswegen ist es zu begrüßen, wenn der neue Heilbronner Polizeipräsident Frank Spitzmüller sich und seinen Beamten auf die Fahnen geschrieben hat, diese Gruppen – es ist zum Glück eine überschaubare Minderheit in der Region – künftig verstärkt ins Visier zu nehmen.

Gerade junge Männer neigen in den ersten Jahren ihrer Fahrpraxis dazu, höhere Wagnisse in Kauf zu nehmen. Die Folge sind bisweilen riskante Aktionen am Steuer, die andere Verkehrsteilnehmer schnell in Gefahr bringen können. Und solch ein Verhalten ist auf keinen Fall zu tolerieren.

Der Psychologe Wolfgang Fastenmeier rät von härteren Strafen ab – und bringt stattdessen eine umfangreichere Aufklärung ins Spiel. Davon halte ich aber überhaupt nichts. Dem Treiben ist nur beizukommen, wenn die juristischen Schrauben angezogen werden – durch deutlich höhere Geldstrafen, lange Fahrverbote und im Zweifelsfall auch längere Haftstrafen. Denn wer nicht hören will, der muss fühlen – kommt vielleicht zur Besinnung.