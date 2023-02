Schlimmer als stärkste Drogen

Die Schuldigen erscheinen wie so oft schnell ausgemacht: Schwangere, die trinken, sie machen ihr Kind zum behinderten Menschen. Auf dieser platten Kausalebene mag das stimmen. Doch ganz offenbar sind die bitteren Folgen von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft in der Breite kaum bekannt.

Dass Rauchen schädigt, das weiß eigentlich jede(r). Dass Alkohol noch breiter schädigt als die

...