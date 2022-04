Rücktrittsforderung in Hardheim: Nicht zu goutieren

Dass sich Bürger über so manche Beschlüsse des Gemeinderats aufregen, ist alltäglich. Dass Bürger das Zustandekommen von Entscheidungen hinterfragen, ist ihr gutes Recht und eigentlich auch eine demokratische Pflicht. Ob man aber gleich Rechtsaufsichtsbeschwerde einlegen und Bürgermeister samt Stellvertreter zum Rücktritt auffordern muss, ist vor allem im vorliegenden Fall in Hardheim fragwürdig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die ganze Thematik wäre als weitere Provinzposse zu den Akten zu legen, wären da nicht die öffentlichen Aushänge. Damit erhalten die Vorwürfe und Rücktrittsforderungen ein anderes Gewicht. Sie werden zu einem Aufruf. Solch ein Gebaren ist nicht zu goutieren!

Ehrenamtlich aktive Kommunalpolitiker müssen sich so schon genug gefallen lassen. Ja, auch sie machen Fehler – wissentlich oder unwissentlich. Sich aber auf öffentlichen Aushängen beschimpfen zu lassen, ist zu viel des Guten. Wo soll das hinführen? Wer so etwas gut findet, der nimmt in Kauf, dass schon bald ganz andere Parolen auf ausgehängten Zetteln stehen. Man mag es sich nicht ausmalen. Und die hängen dann nicht mehr nur am Schnitzweg am Rande Hardheims, sondern im Bereich des Schlossplatzes und des Erfaparks. . .

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2