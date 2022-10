Rauft euch zusammen!

Was ist nur los mit den drei Bürgermeistern aus Limbach, Mudau und Buchen? Nach den Worten von Roland Burger in seiner Stellungnahme (siehe unten) schwelt die Auseinandersetzung um ein geplantes neues Gewerbegebiet der Stadt Buchen schon seit September vergangenen Jahres. Im Januar beschloss der Buchener Gemeinderat, ein in direkter Nachbarschaft des IGO gelegenes Gewerbegebiet einzurichten, im Juli folgte wohl ein Gespräch zwischen den drei Bürgermeisterkollegen – offensichtlich ohne Einigung. Denn bei der Feierstunde anlässlich des IGO-Jubiläums vor zehn Tagen kochte die Angelegenheit auf öffentlicher Bühne hoch. Den Dialog zwischen Roland Burger und Thorsten Weber beendete an jenem Samstag Dr. Norbert Rippberger mit der Aussicht auf eine „interessante IGO-Verbandsversammlung“. Wer jetzt angenommen hatte, dass die Beteiligten die Angelegenheit direkt oder in den dafür zuständigen Gremien klären würden, sieht sich getäuscht. Die Stellungnahmen der beiden Parteien erwecken den Eindruck, dass man derzeit nicht miteinander, sondern übereinander redet, und das in aller Öffentlichkeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Juristisch mag die Stadt Buchen im Recht sein. Doch darum geht es längst nicht mehr. Die Zusammenarbeit der drei Bürgermeister hat ordentlich Schaden genommen. Wer daran Schuld hat, ist zweitrangig. Denn die drei müssen weiterhin gut zusammenarbeiten, im IGO und darüber hinaus. Deshalb sollten sie sich wieder zusammenraufen, und das möglichst schnell.