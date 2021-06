Die Sonne liefert große Mengen Energie. Das will jetzt die EnBW mit dem „Solarpark Walldürn“ nutzen, um einen Schritt in Richtung Klimaneutralität zu machen. Über 50 Millionen Kilowattstunden wird die Anlage liefern, mit denen über 11 200 Haushalte versorgt werden können – das ist schon eine ordentliche Leistung.

Gut so, denn der Ausbau der regenerativen Energien ist unerlässlich, um die globale Erwärmung zu begrenzen. Bis 2050, so der Weltklimarat IPCC in einem Bericht , muss die Menschheit klimaneutral wirtschaften und Energie erzeugen, damit das Ziel erreicht werden kann. In Walldürn wird dazu ein Schritt getan. Global gesehen nur ein kleiner, für die Region aber ein großer. Wenn sich aber andere daran ein Beispiel nehmen, wird aus vielen kleinen Schritten letztlich etwas Großes entstehen, zum Nutzen aller.