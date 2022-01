Wie schön, dass sich immer mehr Menschen engagieren und sich für die Erde einsetzen. Und klasse, dass es jetzt auch im Main-Tauber-Kreis eine Regionalgruppe der bundesweiten Umwelt-Organisation „Omas for Future“ gibt.

Diese neuen Gruppierungen wenden sich an die Generation 50 Plus und heißen auch Männer willkommen. Da runzelt man im Zeitalter von Gendersternchen und Political Correctness dann schon mal die Stirn – auch auf die Gefahr hin, dass sich dort tiefe Oma-Falten eingraben. Die Mitglieder des neuen Tauberbischofsheimer „Omas for Future“-Teams tragen’s zum Glück mit Fassung und Humor. Doch welche 52-Jährige lässt sich gerne als Oma bezeichnen? Und welcher 60-Jährigehat nichts dagegen, wenn man ihn als „Oma“ tituliert?

Dieser Name ist alles, aber ganz bestimmt nicht „cool“.

