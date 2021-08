Obacht bei aller Freude

Runter von der Couch, raus auf den Sportplatz! Die zehn Monate Leidenszeit sind vorbei. Fußball ist wieder auf den Spielfeldern vor der Haustüre und nicht mehr nur auf der Mattscheibe. Die Amateur-Kicker greifen an. Ein Stück Lebensfreude kehrt zurück: Bier, Bratwurst, babbeln, bruddeln, blödeln, ballern, bejubeln – ach, wie hat uns das alles gefehlt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wir brauchen keine langweilige Nationalmannschaft. Uns genügt eine gelungene Kombination über drei Stationen, bevor der Ball nach einem Stockfehler über die Seitenauslinie kullert, um alle glücklich zu machen. Wir ergötzen uns lieber am leicht adipösen Andi, der schon alleine wegen seines Corona-Ränzchens für Übergewicht im Mittelfeld sorgt. Und der ewig-faule Ferdinand: Der trainiert zwar nie, steht aber immer goldrichtig und wuchtet die Pille halt rein.

Es sind solche unbeschreiblich heimeligen Szenen, die diese Amateur-Kickerei so liebevoll machen: Kurz vor dem Anpfiff fällt dem Schiri auf, dass die Abstandsmarkierungen für Eckbälle nicht „abgestreut“ wurden. Der fleißige Felix, der gerade den Kalkwagen in die Garage gewuchtet hat, muss, widerwillig motzend, nochmal ran. Oder: Nach einem üblen Tritt gegen das Schienbein rennt der Ersatzspieler in seiner Funktion als „Physio“ zu seinem winselnden Kameraden; in der Hand hat er eine Wasserflasche, um das Aua seines Mitspielers zu kühlen – weil, ja weil die Mannschaft den Eiskoffer vor der Abfahrt zum Auswärtsspiel vergessen hat. Vergessen hat auch Tommy etwas kurz vor seiner Einwechslung – und zwar sein Trikot in der Kabine. Schnell wetzt er um den Platz ins Sportheim. Mist! Türe zur Umkleide abgeschlossen. Der Betreuer mit dem Schlüssel rückt nach. Das dauert. Tommy hat nun sein Trikot an – und gerade ertönt der Abpfiff.

Auf der Wiese von nebenan erlebt man eben die wahren Geschichten des Fußballs – nicht in den monströsen Beton-Stadien der Republik.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Richtige Geselligkeit gibt es auch nur bei den Kickern auf Bezirks- und Kreisniveau. Der Gerstensaft schmeckt immer gut – nach Siegen wie nach Niederlagen. 90 Minuten hat man den Gegner beackert und wenige Stunden später steht man mit ihm freundschaftlich am Tresen des Klubheims.

Im Freien freuen

Aber halt! Hier ist Obacht geboten. Von wegen Kabinen-Party und Polonaise durch die Vereinsgaststätte. Leute, ihr dürft wieder kicken und wir alle freuen uns darüber! Und damit das so bleibt, müsst ihr vernünftig sein! Freut euch über den Sieg – aber im Freien, und wenn drinnen, dann hängt nicht aneinander wie „klebrige Gutsele“.

Aber auch die Zuschauer sind in der Pflicht. Wir alle haben die Bilder vom vorigen Herbst noch vor Augen, als sich Hinz, Kunz und noch ein paar andere Un-Verantwortungsträger Woche für Woche eng beieinander an den Spielfeldrändern zusammenrotteten, brüllend die Atemluft der Stehnachbarn mit Corona schwängerten. sich halb-knutschend in den Armen lagen, als ´Peterle kurz vor dem Ende den Siegtreffer erzielte – und sich dann Anfang November wunderten, dass sie nicht mehr auf die Sportplätze durften…

Von den Fans und der Vernunft der Spieler wird vieles abhängen, ob das Stück Freude dauerhaft wirken kann.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3