Nur schwer nachvollziehbar

Am Ende mancher Prozesse bleibt einem nur ein Grundvertrauen in die Arbeit der Gerichte, nach dem Motto: „Die werden schon richtig geurteilt haben“. Manche Entscheidung kann man nämlich allein durch gesunden Menschenverstand und mit Blick von außen auf den jeweiligen Fall nur in Ansätzen nachvollziehen. Beispielsweise beim „Macheten-Mann-Fall“. Hier blieb vom ursprünglichen Vorwurf des versuchten Mordes und zwischenzeitlich versuchten Totschlags nur noch schwere Körperverletzung übrig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn allein an der Beantwortung der Frage, ob der Täter von sich aus von der schwer verletzten Frau abgelassen habe oder durch irgendwelche Umstände dazu bewogen wurde, dazu führt, dass aus Totschlag schwere Körperverletzung wird, ist das für Nichtjuristen kaum nachzuvollziehen. Ohne juristische Ausbildung ist auch kaum erkennbar, welche Auswirkungen nun die Abänderung des zu leistenden Schadensersatzes hat.

Allein die Tatsache, dass der BGH das erste Urteil gekippt hat, zeigt jedoch, dass die Tat nicht einfach zu beurteilen war, sondern viele juristische Feinheiten berücksichtigt werden mussten.