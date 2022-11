Nur ein Schrittchen

Im Tauberbischofsheimer Gemeinderat gab es nach jeder Tagung einen „Running Gag“: Am Ende wirklich jeder öffentlichen Sitzung fragte Ratsmitglied Gernot Seitz nach dem Stand für die zu verabschiedenden Sportförderrichtlinien. Hatte sich das Gelächter beruhigt, bekam Seitz jedes Mal die lapidare Antwort: „Wir sind dran“. Das ist nun viele Jahre her. Inzwischen hat nicht nur die Kreisstadt Richtlinien zur Förderung ihrer Vereine erarbeitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun wird Werbach nachziehen. Wie am Dienstagabend bekannt wurde, zog sich auch hier die Diskussion um die Förderung seit Jahren hin. Dabei ging es in der Regel nicht darum, ob, sondern wie man gerecht fördern wolle und könne.

Auch wenn Bürgermeister Ottmar Dürr nun von einem „großen Sprung“ spricht, so gleicht dieser Sprung eher einem Schrittchen. Zugegeben, die Gleichbehandlung aller Vereine ist durch die Förderrichtlinien gegeben. Aber was ist mit den Vereinen, die ein eigenes Vereinsheim seit Jahren finanziell völlig unabhängig von der Kommune betreiben (inklusive Heiz- und Stromkosten), zahlreiche ehrenamtliche Stunden in dessen Erhalt investieren? Gerade sie haben doch zu Zeiten von Mitgliederschwund und geringer werdender Bereitschaft mitzuwirken, eine weitaus höhere Belastung. Außerdem gibt es Vereine, die weder eine Halle mieten noch ein Vereinsheim brauchen – also recht wenig Ausgaben in diesem Bereich haben. Diese Diskrepanz wurde nicht berücksichtigt. Es bleibt in Werbach also beim „Schrittchen“. Um zügig nachzubessern, hier ein Vorschlag: Schaut doch mal wie es die Tauberbischofsheimer machen – die haben schließlich viele Jahre am Entwurf „gebastelt“.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Beschluss Werbach nimmt Vereinsförderung in Angriff Mehr erfahren Basketball Schröders NBA-Start: «Gar nichts, nix, null beweisen» Mehr erfahren

Und noch ein Rat: In Zeiten, in denen alle Vereinsvorsitzenden ein Handy mit zur Sitzung bringen, ist es unklug, zu sagen, dass die Förderrichtlinien auf der Homepage stehen würden. Hier hat man inzwischen sehr schnell nachgebessert. Die frisch verabschiedeten Richtlinien sind nun tatsächlich für jeden einsehbar.