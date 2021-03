Vorteil Heidrun Beck. Keine Frage. Ob das allerdings einer Vorentscheidung gleich kommt, ist doch äußerst fraglich – siehe die Bürgermeisterwahl 2020 in Lauda-Königshofen oder die OB-Wahl 2008 in Würzburg. In Lauda-Königshofen überholte Dr. Lukas Braun seinen Kontrahenten. Pia Beckmann ging damals als klare Favoritin in den zweiten Wahlgang – und verlor.

AdUnit urban-intext1

Wie es Thomas Henninger richtig formulierte: Die Karten werden neu gemischt – vor allem wenn einige Mitbewerber vor dem zweiten Urnengang zurückziehen. In Boxberg wird sich die Kandidatenzusammensetzung verändern. Christian Völkel hat schon zurückgezogen, Christoph Kastl überlegt noch. So werden auf jeden Fall über zehn Prozent der Stimmen für einen anderen Kandidaten frei. Sollte Thomas Henninger diese Wähler von sich überzeugen können, liegt er fast schon gleich auf mit Heidrun Beck. Sollte auch Christoph Kastl nicht mehr antreten, gibt es weitere 16 Prozent zu gewinnen. Hinzu kommen 30 Prozent Nichtwähler. Insgesamt also noch genügend Potenzial, das die Kandidaten zu ihren Gunsten aktivieren können.

Nicht immer geht der als Sieger ins Ziel, der die erste Etappe für sich verbuchen kann. Noch ist nichts entschieden.

Ein wenig unerfreulich sind die Nebengeräusche zum schlechten Abschneiden von Christian Völkel, der von einer gezielten Kampagne gegen ihn spricht. Plakate seien abgehängt und auf Facebook sei gegen ihn intrigiert worden. Auf Nachfrage konnte das auf dem Boxberg Rathaus niemand bestätigen. Von abgehängten Plakaten wisse man nichts.

AdUnit urban-intext2

Ob die Leserbriefe von Seiten des Windischbucher Ortschaftsrats und die Fragen des Schweigerner Ortschaftsrats Elmar Müller wirklich Schmutzkampagnen waren, ist fraglich. Sicherlich war die Formulierung der Fragen von Elmar Müller bei der Kandidatenvorstellung mehr als unglücklich und auch ein wenig despektierlich. Aber der Ortschaftsrat Windischbuch hat seinen Eindruck vom Kandidaten Christian Völkel wiedergegeben. Und auch Elmar Müller argumentierte in die gleiche Richtung. In der Berichterstattung über die Kandidatenvorstellung fand der Beitrag von Elmar Müller keine Berücksichtigung, weil hier Wort gegen Wort stand und nicht zu verifizieren war, wer die Wahrheit sagte.

Aber davon abgesehen: Christian Völkels Auftritt bei der Kandidatenvorstellung in der Umpfertalhalle war alles andere als überzeugend. Dies kam bei vielen Gesprächen im Nachhinein immer wieder zum Ausdruck.