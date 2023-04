Nicht in „Taka-Tuka“

Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt“, heißt es in der deutschen Version des Pipi-Langstumpf-Songs. Fast könnte man meinen, jene Landwirtstochter, die offenbar illegaler Weise den Vertrag mit dem Zirkusunternehmen abgeschlossen hat, ist nach diesem Motto verfahren, um die 1000 Euro zu kassieren. Oder aber wollte sie sich nach weiteren Standbeinen umschauen, wie es viele andere Bauern tun, um in diesen für eine ganze Branche wirtschaftlich schwierigen Zeiten Einnahmen zu generieren? Wie dem auch sei, wir leben nicht im „Taka-Tuka-Land“. Hierzulande hat sich jeder Einzelne an Gesetz, Recht und Ordnung zu halten.

Der Stadtverwaltung von Lauda-Königshofen ist kein Vorwurf zu machen, Bürgermeister Dr. Lukas Braun und seine Mannschaft verhalten sich völlig richtig. Die Landwirtstochter hingegen sollte sich aber hinterfragen, welcher Teufels sie geritten hat, diese für alle Beteiligten verfahrene Situation herbeizuführen. Ihr Handeln war leichtsinnig und fahrlässig.