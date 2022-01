Schiele weg, Antwerpen weg, Trares weg, Magath weg, Sauer weg, Ziegner weg, Schuppan weg – und jetzt noch: Fischer weg. Mit manchem „weg“ konnte man einst ja rechnen, mit dem Rücktritt von Thorsten Fischer als Aufsichtsratsboss allerdings gar nicht – vor allem nicht zum jetzigen Zeitpunkt und nicht mit dieser Wucht. Eine Einordnung dieser Entscheidung fällt deshalb schwer. Fischer soll schon seit einiger Zeit die Lust verloren haben, als Zugpferd der Kickers zu agieren. So sind seine Worte zu verstehen, dass er „den Zeitpunkt für gekommen hält“. Dass sich „sein“ FWK allerdings mitten im Abstiegskampf der 3. Liga befindet, hat der Investor egoistisch ausgeblendet. An dem Punkt, an dem der größtmögliche Zusammenhalt gefragt ist, schafft Thorsten Fischer die größtmögliche Unsicherheit. Diese potenziert er mit dem völlig irritierenden Ansatz, die Zukunft der Kickers in der Regionalliga zu sehen – selbst bei sportlichem Klassenerhalt. Von diesen Aussagen waren sogar Insider im Verein überrascht. Fischer stößt damit nicht nur den Profis, sondern auch den Mitarbeitern vor den Kopf, von denen einige ihren Job verlieren würden. Und: Er konterkariert sein eigenes, mit viel Geld und Herzblut vorangetriebenes Projekt „Kickers im Profifußball“. Irgendwas ist verrutscht – zwischen Fischer und Teilen „des Rests“.

Angesichts dieser Entwicklungen wird es spätestens im Mai dann auch heißen: Kickers weg – zumindest vom Profifußball.

