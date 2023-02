Nach dem Seitensprung

Wie soll es für die Stadt Niederstetten weitergehen? Fragen, die seit Jahren nicht nur den Gemeinderat beschäftigen, sondern auch die Einwohner. Immerhin: Bürgermeisterin Heike Naber stellte sich in der Sondersitzung den Fragen – in seltener Ausführlichkeit. Dennoch mangelt es an Inhalt. Ausweichen, Abducken: Man kennt das schon, deshalb hat das Stadtrat Landwehr letztlich „nicht schockiert“.

