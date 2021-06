Mit den Füßen abstimmen

Bereits zum zweiten Mal waren die Kinos für viele Monate geschlossen. Was macht man also, wenn das Fernsehprogramm unterirdisch schlecht ist und man alle großen Blockbuster inzwischen mit verteilten Rollen mitsprechen kann? Man entscheidet sich – zugegeben schweren Herzens – für ein Abonnement eines Streamingdienstes.

Sorgt dieser weltweit millionenfach gefasste Entschluss seit letztem Jahr nun für den befürchteten Todesstoß in der Kinobranche? Nein. Denn echte Kinoenthusiasten zelebrieren den Besuch des Lichtspieltheaters, meist mit Rahmenprogramm – also Besuch beim Lieblingsitaliener vorher und Absacker an einer Bar hinterher. Aber reicht deren Anzahl aus, um die Sparte am Leben zu erhalten? Man kann es nur inständig hoffen. Dass inzwischen einige Filmgesellschaften, wie die Disney Company, eigene Internet-Kanäle betreiben, macht das Leben der Kinobetreiber nicht gerade leichter. Denn in deren Fall laufen die Premieren nicht mehr wie früher mit Vorlauf im Kino, sondern gleichzeitig im Netz.

Wer zahlt dann noch 22 Euro (zwei Karten, zwei Getränke und einmal Popcorn) wenn er es beinahe für „umme“ auch zuhause haben kann? Doch genau diejenigen, die sich für’s Heimkino entscheiden, sollten sich fragen, ob sie wirklich auf die Einrichtung Kino verzichten wollen und können. Hier wird eindeutig mit den Füßen abgestimmt. Bleiben in Zukunft die Besucher aus, wird das große Kinosterben beginnen.

Wie das dann aussehen kann, wird auf dem Reinhardshof in Wertheim deutlich. Statt „Der Tod ist mein Beruf“ mit Götz George auf Leinwand sehen zu können, ist der Titel der Robert-Merle-Verfilmung inzwischen die Bezeichnung für den neuen Besitzer des Kinos: ein Bestattungsinstitut.

