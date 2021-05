Mehr als ein Gefühl

Mit der Zahl der Einwohner steigt in Städten oft die Zahl der Straftaten. Allein das Auftreten von Gruppen Jugendlicher sorgt bei vielen älteren Menschen schon für ein ungutes Gefühl – obwohl die Masse eigentlich völlig friedlich ist und nur wenige über die Stränge schlagen oder gar gewaltbereit sind. Es kommt natürlich auf die persönliche Wahrnehmung an, wie so etwas eingeordnet wird. Ein nächtlicher Gang ins Parkhaus „Beim Bahnhof“ kann genügen, um sich der eigenen Position klarer zu werden.

Aber auch, wenn es nur so ein Gefühl ist, das vielen Älteren den unbeschwerten Aufenthalt draußen erschwert, ist eine Lösung gefragt, die den öffentlichen Raum für alle nutzbar macht. Ein Sicherheitsdienst ist hier neben anderen Optionen, die auch ergänzend sein können, sicher keine schlechte Lösung. Die einen fühlen sich deutlich wohler und die wenigen anderen bekommen ihre Grenzen aufgezeigt. Es muss – und vor allem kann – nicht immer die Polizei sein, die überall präsent ist.