Der „Platz an der Sonne“ machte bei der feierlichen Übergabe seinem Namen alle Ehre. Der Zauber des Neuanfangs war deutlich zu spüren. Doch natürlich wird nicht immer eitel Sonnenschein herrschen, und so richtig recht machen kann man es sowieso niemandem – auch als Sonnenplatz nicht. Möglicherweise werden auch noch ein paar „Kinderkrankheiten“ auftauchen, denen man aber gewiss rasch Abhilfe verschaffen kann. Jetzt gilt es aber zuerst einmal, den Platz mit Leben zu füllen. Dazu bietet sich das Wetter gerade besonders an. Seine erste richtige Feuertaufe muss der nagelneue Sonnenplatz dann beim Altstadtfest Juli bestehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Man darf gespannt sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2