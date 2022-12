Lieber nichts zu Weihnachten

Neulich habe ich gelesen, dass Y2K-Hosen momentan der absolute Megatrend sind. Weil ich nicht wusste, was Y2K-Hosen sind, fragte ich Google.

Antwort: Es handelt es sich um Parachute Pants, vorsintflutlich auch Fallschirmspringerhosen genannt. Aha!

Der Artikel war mit dem Foto einer Influencerin illustriert, die eine schlamm-morastbraune, extrem weite Hose mit Kordelzügen an den Knöcheln trug, was ein ballonartiges, aufgeblasenes Gesamtbild erzeugte. Es sah aus, als hätte sie ihren ganzen Lebensmittelvorrat für den Winter in ihren Hosenbeinen versteckt.

Die Autorin des Artikels wies darauf hin, dass man zu diesen Hosen unbedingt High Heels tragen müsse, so wie es die Influencerin auf dem Bild vormacht.

Ich stellte mir vor, wie ich in dieser Hose und auf Pfennigabsätzen durch die Tauberbischofsheimer Fußgängerzone stöckele, den Blick immer schön nach unten gerichtet, um ja nicht in irgendwelche Stolperfallen zu treten, und wie mir Modedesigner Guido Maria Kretschmer dabei zuraunt: „Schätzchen, diese Hose tut nichts für dich.“

Zudem kenne ich keinen Fallschirmspringer, der mit High Heels den Sprung in die Tiefe wagt. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich generell niemanden aus der Fallschirmspringer-Szene kenne.

Also, bitte lieber gar nichts zu Weihnachten als eine schlammmorastbraune Y2K-Parachute-Pants-Fallschirmspringerhose . . .