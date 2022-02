Keine Gasse nur für Dienstleister

Corona hin, Pandemie her –muss ein Geschäft in der Innenstadt schließen, hat dies immer Auswirkungen auf das sich verringernde Sortiment des Einzelhandels. Die Rede vom Aussterben der Ortszentren ist gerade mit voller Wucht in der Altstadt angekommen.

Dabei geht manch ein Einzelhandel mit beachtenswertem „Krawumm“, wie beispielsweise das „Sam – Smoothie and More“ in der Neugasse. Die beiden Jungunternehmer waren die ersten unmittelbar zu Beginn der Pandemie, die die Reißleine ziehen mussten. Manche Läden verschwinden dagegen ganz leise von der Bildfläche, wie beispielsweise der Kiliansbäck vor Wochen und direkt gegenüber die O2-Geschäftsstelle.

Inzwischen sind in Wertheim an vielen Stellen Veränderungen zu beobachten. Das Bekleidungsgeschäft „rosenrot“ am Engelsbrunnen hat geschlossen, in der Rathausgasse und in der Engelgasse wird gerade in mehreren Läden gewerkelt. Statt Thermoskannen von Alfi sieht man nun einen Dienstleister in den früheren Verkaufsräumen sitzen. Irgendwie beschleicht den Passanten das Gefühl, dass seit Ausbruch der Pandemie der Wechsel deutlich schneller vonstatten geht – wenn überhaupt ein Nachfolger gefunden wird.

Da ist der Einzug von Dienstleistern in bester Lage direkt in der Fußgängerzone noch das „kleinste Übel“. Allerdings müssen sich die Stadtväter darüber im Klaren sein, dass man mit einer Dienstleister-Gasse keine Touristen anlockt. Um einen gesunden Angebots-Mix bieten zu können, wäre ein Hilfsprogramm sicher sinnvoll.