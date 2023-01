Knapp 100 Bürger beteiligten sich bei der ersten Bürgerwerkstatt zum Rahmenplan für die Landesgartenschau 2034. Leider fehlten weitgehend die jungen Bewohner der Kurstadt.

Ende dieses Jahres soll der Rahmenplan verabschiedet werden und dann Richtschnur und Leitfaden für die nächsten elf Jahre sein – bis zur großen Gartenschau mit hoffentlich hunderttausenden Besuchern. Es bleiben also noch knapp elf Monate, um die Jugend, die jungen Bürger, also diejenigen, die am längsten von den anstehenden Stadtentwicklungsmaßnahmen profitieren und mit diesen leben dürfen und müssen (!), einzubinden.

Der aktuelle Jugendgemeinderat, aber vielleicht auch engagierte Jugendgemeinderatsmitglieder der vergangenen Wahlperioden, dazu interessierte Schüler mit Wohnsitz in Bad Mergentheim, Jugendwarte und Jugendorganisationen sollten vielleicht zu einem eigenen „Kongress“ zusammengetrommelt oder zumindest um ihre Meinung gebeten werden. Positiver Nebeneffekt: Den jungen Menschen würde die künftige, gesteigerte Attraktivität der Kurstadt Bad Mergentheim direkt vor Augen geführt und ein Anreiz geschaffen, hier zu bleiben oder wieder hierher, beispielsweise nach dem Studium, zurückzukehren.