High Noon in der Bäckerei

Es war kurz vor 12 Uhr mittags, als ich in einem Bäckerladen in der Region einkaufte. Ich bin nicht oft in dieser Gegend. Deshalb war mein erster Impuls, die Kundenkarte, die mir die freundliche Angestellte hinter dem Tresen beim Bezahlen anbot, abzulehnen. Im nächsten Moment empfand ich das als unhöflich. Früher hat man sich schließlich auch nicht geweigert, einen Vers in ein Poesiealbum hineinzuschreiben. Das wäre ein Affront gewesen. Glaube ich zumindest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ja, gerne!“, hörte ich mich dann auch schon sagen, worauf die junge Frau kurz verschwand und mit einem Plastikkärtchen in der Hand zurückkehrte.

Mit einem fast schon verschwörerischen Blick bat sie mich, es so schnell wie möglich mit meiner Unterschrift zu versehen und – ganz wichtig – es immer vor dem Bezahlen vorzuzeigen. Um Himmels Willen nicht danach, denn, so ihre Begründung: „Wenn ich einmal abgedrückt hab’, ist es zu spät!“

Zwischen all den Zimtschnecken und Zwiebelbrötchen in der Auslage sah ich plötzlich diese berühmte Filmszene mit Gary Cooper aus „High Noon“ vor mir. Die Kirchturmuhr schlug im selben Moment zur Mittagsstunde.

Dann rief ich mich rasch zur Raison. Sie scannte zufrieden das Kärtchen, drückte an der Kasse ab (zumindest interpretierte ich das so) und ich – nach wie vor unversehrt – verstaute es bei meinen anderen fünf ebenfalls unversehrten, da unbenutzten Kundenkärtchen im Portemonnaie. Moment, ich muss mal kurz schauen, ob ich das richtig geschrieben habe. Heutzutage weiß man das ja nie.

„Portmonee“ geht auch, meint der Duden. Im Italienischen heißt das Ganze laut Wikipedia übrigens Portamonete, im Niederdeutschen Pottjemonottje. Aber das nur nebenbei.

Heute geht in der deutschen Rechtschreibung irgendwie alles, habe ich das Gefühl. Mal sehen, wann aus der Chaiselongue eine Scheeselong wird. Oder aus „High Noon“ ein „Hai Nun“. Aus Protestgründen streiche ich hiermit das Wort „Portemonnaie“ und ersetze es durch Geldbörse. Das ist veraltet, lese ich da, genauso wie Geldbeutel.

Ich verstaute das neue Kärtchen also in meinem Behältnis für das bei mir getragene Geld mit den Einsteckfächern für nicht benutzte Kundenkärtchen.