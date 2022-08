Heimatkunde durch Umleitung

Wer in diesen Tagen in Hardheim mit dem Auto von A nach B will oder einfach nur in den Rewe, der benötigt einen vollen Tank! Die Strecke kann lang werden. Die Erftalmetropole ist in den vergangenen Monaten zum Umleitungsweltmeister emporgestiegen. „100“ Baustellen gleichzeitig machen „101“ Umleitungen erforderlich.

Das ist ja grundsätzlich kein Problem, weil: Wo was „gschafft“ wird, entsteht etwas Neues! Aber: Die Umleitungsstrecken ändern sich quasi täglich. Kam man gestern noch durch „links, links rechts, links“, zum gewünschten Zielort, ist dieser heute nur noch durch „rechts, rechts, links, rechts“ zu erreichen. Von Vorteil ist, wenn man ortskundig ist, denn wäre man ständig auf die knallgelben „U-Schilder“ mit den kleinen schwarzen Pfeilchen und dem Schriftzusatz „Supermärkte“ angewiesen, würde man rasch zur Gefahr für den übrigen Verkehr mutieren, weil man öfter mal geschwind bremsen, schnell das Lenkrad herumreißen oder einfach mal anhalten müsste. Puh! Kinder gehen ins Maislabyrinth, Autofahrer nach Hardheim!

Und wer weiß, wie lange das „Umleitungsgedöns“ noch dauert. Die Wiederholungsbaustelle im Triebweg vorm Krankenhaus war auf zwei Wochen anberaumt, nun ist das Loch schon in der fünften Woche offen. Die Schießmauer-Anwohner „freuen“ sich.

Nun, das Positive ist vielleicht, dass die Hardheimer mal wieder in „Gegenden“ und Straßen kamen und kommen, in denen sie seit Jahren nicht mehr waren. Deshalb sind die Umleitungen vielleicht auch bisschen Heimatkunde...