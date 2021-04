Gute Nachrichten

Zwei wichtige Beschlüsse fasste der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montag – für Familien mit Kindern bedeutet das bares Geld. Der Rat beschloss einstimmig, die Musikschulgebühren nicht zu erhöhen und Gebühren bei den Betreuungsangeboten zurückzuerstatten. Das ist auch gut so, denn es ist niemandem zu verdeutlichen, warum für eine nicht erbrachte Leistung ein Obolus entrichtet werden soll.

Bürgermeister Markus Günther hat es auf einen einfachen Nenner gebracht: Familien sollen in Pandemiezeiten finanziell entlastet werden. Gerade für Familien mit Homeschooling, Homeoffice oder möglicherweise Eltern in Kurzarbeit ist das in schwierigen Zeiten eine gute Nachricht. Es geht hier nicht um riesige Beträge, klar. Aber eine solche Entlastung ist willkommen – mag sie auch bescheiden ausfallen.